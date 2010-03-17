Евросоюз просят помочь татарам

Лидер меджлиса крымских татар Мустафа ДЖЕМИЛЕВ просит Евросоюз обратить внимание на проблемы репатриантов при сотрудничестве с Украиной.

"Мы призываем Европейский Союз планировать и реализовывать вместе с государством Украина с привлечением крымских татар специальные программы, которые облегчат реабилитацию и развитие одного из европейских народов - крымскотатарского”, - сказал ДЖЕМИЛЕВ на слушаниях в Европарламенте, организованных депутатом Леонидасом ДОНСКИСОМ (группа либеральных партий, Литва), передает корреспондент УНИАН в Брюсселе.

Лидер меджлиса отметил, что в повестку дня ассоциации Украина-ЕС могли бы быть включены такие приоритеты, как: строительство десятков школ и дошкольных заведений образования в районах проживания крымских татар, предоставление помощи Крымскому инженерно-педагогическому университету (в том числе, ведет обучение на крымскотатарском языке), восстановление уникальных культурных и исторических объектов татарского наследия, помощь в развитии малого и среднего бизнеса, помощь в репатриации около 100 тысяч татар, которые по экономическим и законодательным причинам не смогли покинуть Среднюю Азию.

Повестка дня ассоциации - новый рабочий документ сотрудничества, базирующийся на Соглашении об ассоциации, переговоры о которой продолжаются между Украиной и Европейским Союзом.