Татары призывают Европу признать их выселение из Крыма геноцидом

Лидер меджлиса крымских татар Мустафа ДЖЕМИЛЕВ хотел бы, чтобы Европарламент одобрил резолюцию о депортации его народа, признав геноцидом выселение из Крыма в 1944 году.

"23 октября 2008 года демократические силы Украины с глубоким удовлетворением приветствовали резолюцию, которой голодомор, организованный советским режимом, признан преступлением против человечности. Подобная оценка Европарламентом геноцида и депортации крымских татар с их родной земли, за которой следовала почти полувековая вынужденная жизнь в изгнании, стала бы значительным вкладом в дело восстановления правды и справедливости к этой нации", - сказал ДЖЕМИЛЕВ в среду на слушаниях в Европарламенте, организованных депутатом Леонидасом ДОНСКИСОМ (группа либеральных партий, Литва), передает корреспондент УНИАН в Брюсселе.

Он отметил, что такая резолюция способствовала бы улучшению межэтнического климата в Крыму.

В мае 1944 года тогдашний руководитель СССР Иосиф Сталин подписал подготовленное НКВД постановление "О выселении крымских татар из Крымской АССР в Узбекскую ССР". Татар обвинили в сотрудничестве с фашистами. Депортация началась утром 18 мая и завершилась к вечеру 20 мая. По разным данным, от 180 тыс. до 190 тыс. человек выселили с территории полуострова. Помимо татар, из Крыма выселили представителей других народов: в начале войны, в 1941 году - крымских немцев; в 1944 году - армян, болгар и греков. Массовое возвращение депортированных началось в конце 1980-х - в начале 1990-х годов. С 1993 года 18 мая отмечается в Крыму как День памяти жертв депортации.

ДОНСКИС считает возможным принятие резолюции. "Такая резолюция имела бы смысл, как известие о том, что Европарламент считает крымских татар очень важной восточноевропейской культурой, народом, гордым народом, который предпринял очень европейские и очень мирные пути борьбы за возвращение на свою историческую родину. Я считаю, что это должна быть просто позитивная какая-то резолюция, смысл которой, - обратить внимание крупных стран и крупных членов ЕС на такие маленькие народы и культуры", - сказал евродепутат в интервью УНИАН.

Он отметил, что вряд ли имеет смысл принимать резолюцию, в которой содержалась бы исключительно оценка геноцида и депортации крымскотатарского народа, поскольку это преступление относится к ряду других многочисленных преступлений сталинского режима, уже осужденных Европарламентом.

"Если это будет просто механический повтор того, что было, так нет смысла просто в этом. Все же понимают, что, например, голодомор - это преступление против человечества, также как и любая другая форма геноцида. Но каждый раз об этом заявлять, наверное, не стоит, потому что начнется инфляция самих резолюций Европарламента", - считает ДОНСКИС.

Он подчеркнул, что в резолюции Европарламента мог бы быть отмечен, как уникальный, исключительно мирный подход крымскотатарского народа к отстаиванию своих прав.

"Я считаю, чем уникален этот образец - исключительно мирным путем, который предприняли крымские татары. Мы же видим, что мир опять погряз в крови и ненависти. Мы рассчитывали на то, что после падения Берлинской стены появится больше свободы, гармонии, счастья, но, к сожалению, мы видим, что не очень-то реалистичен такой сценарий", - сказал депутат.