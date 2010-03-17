Премьер Крыма инициирует создание центра законодательных инициатив

Новоназначенный председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ инициирует создание крымского центра законодательных инициатив для привлечения инвестиций в регион.

«Нам необходимо создать такие законы, чтобы привлекать бизнес на территорию автономии, привлекать инвестиции, создавать условия для развития малого и среднего бизнеса», - сказал ДЖАРТЫ журналистам в Симферополе.

По мнению нового премьера, сегодня Крым, имея статус автономии, не до конца использует «свои потенциалы».

В среду, 17 марта, парламент автономии принял отставку представителя Партии регионов Виктора ПЛАКИДЫ с должности руководителя крымского правительства и назначил замглавы ПР ДЖАРТЫ новым главой Совмина.

Его кандидатура согласована с президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.