Премьер не хочет сидеть на двух стульях и быть мальчиком на линейке

Заместитель руководителя Партии регионов Василий ДЖАРТЫ, избранный председателем Совета министров Крыма, намерен в ближайшее время сложить полномочия депутата Верховной Рады Украины.

«Я не буду прятаться, как кое-кто (из депутатов), я не хочу сидеть на двух стульях. Мне комфортно работать там, куда я приехал», - сказал новый премьер журналистам в Симферополе.

ДЖАРТЫ заявил, что работа в правительстве автономии интересна для него. «Я могу и хочу работать, показать реальный результат, и я этого добьюсь», - сказал руководитель Совмина.

ДЖАРТЫ намерен найти компромисс в отношениях с Верховным советом Крыма, который возглавил его однопартиец Владимир КОНСТАНТИНОВ. «Крым - парламентская республика, Совет министров должен быть подотчетен депутатскому корпусу, но не отчитываться как мальчики на линейке, а мы должны совместно работать. В этом наша сила», - заявил новый премьер.

В среду, 17 марта, парламент автономии принял отставку Виктора ПЛАКИДЫ с должности руководителя крымского правительства и назначил ДЖАРТЫ новым главой Совмина.