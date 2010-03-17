Экс-мэр Макеевки возглавил правительство крымской автономии

Председателем Совета министров Крыма избран Василий ДЖАРТЫ, заместитель руководителя Партии регионов, курирующий автономию по партийной линии.

На пленарном заседании крымского парламента за его назначение проголосовали 82 из 89 депутатов. Всего в парламенте автономии 100 избранников.

Парламент в среду принял отставку Виктора ПЛАКИДЫ, который является представителем Партии регионов, с должности руководителя правительства.

ДЖАРТЫ опроверг слухи о том, что в правительстве автономии будет засилие выходцев из Донецкой области.

Василию ДЖАРТЫ 51 год.

В 1998 году избран заместителем председателя Горняцкого райсовета в Макеевке Донецкой области, позже мэром Макеевки. В 2002-2005 годах - первый заместитель губернатора Донецкой области. С 2006 года - депутат Верховной Рады Украины V созыва от Партии регионов. С августа 2006 по декабрь 2007 года работал министром охраны окружающей среды Украины в правительстве Виктора ЯНУКОВИЧА. На досрочных парламентских выборах 2007-го года ДЖАРТЫ снова прошел в парламент по списку ПР.