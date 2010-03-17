В Крыму - новые прокурор и начальник милиции

Парламент Крыма согласовал назначение Степана МОЛИЦКОГО прокурором автономии, Александра ПРОСОЛОВА - начальником крымской милиции.

Кандидатуру МОЛИЦКОГО на пленарном заседании поддержали 82 из 90, принимавших участие в голосовании, ПРОСОЛОВА – 70 из 89. Всего в Верховном совете Крыма 100 парламентариев.

МОЛИЦКИЙ работал в органах прокуратуры Донецкой области, позже возглавлял прокуратуру Сумской области. До назначения в Крым руководил управлением генпрокуратуры Украины по надзору за органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью и коррупцией.

ПРОСОЛОВ в 2007 году - начале 2008-го возглавлял милицию Керчи. Позже руководил милицией Макеевки Донецкой области.

Прокурором Крыма с февраля 2008 года работает Владимир БОЙКО.

Должность начальника милиции автономии оставалась вакантной после ухода с нее Геннадия МОСКАЛЯ в начале февраля 2010 года.

Тогда МВД возложило временное исполнение обязанностей руководителя милиции автономии на Евгения БИДАШКО, который занимал должность первого замначальника главка МВД - главы управления по борьбе с организованной преступностью.

В середине марта МВД возложило временное исполнение обязанностей начальника главка на восстановленного в должности первого замруководителя крымского управления – начальника криминальной милиции региона Александра РУДЯКА.