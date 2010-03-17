Спикером парламента Крыма избран экс-президент стройкомпании
Голосовали бюллетенями в кабинках
|Экс-спикер Гриценко и новый руководитель парламента Константинов. Фото из архива УНИАН
Председателем парламента Крыма избран исполняющий обязанности лидера крымской организации Партии регионов, экс-президент строительной компании «Укрросбуд» Владимир КОНСТАНТИНОВ.
Избрание проходило путем тайного голосования бюллетенями на заседании крымского парламента в среду.
Депутатам раздали 93 бюллетеня. За проголосовали 86 депутатов, против – двое, воздержались – трое, два бюллетеня признаны недействительными.
КОНСТАНТИНОВ заявил, что избрание спикером – «большой аванс доверия» не только лично ему, но и представителям Партии регионов и президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ.
КОНСТАНТИНОВУ 53 года. Он является руководителем фракции блока «За Януковича» в парламенте Крыма.
До 5 марта возглавлял корпорацию «Укрросбуд».
Парламент Крыма в среду принял отставку представителя Партии регионов Анатолия ГРИЦЕНКО с поста спикера. ГРИЦЕНКО написал заявление об уходе с должности.