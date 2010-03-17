Спикером парламента Крыма избран экс-президент стройкомпании

Председателем парламента Крыма избран исполняющий обязанности лидера крымской организации Партии регионов, экс-президент строительной компании «Укрросбуд» Владимир КОНСТАНТИНОВ.

Избрание проходило путем тайного голосования бюллетенями на заседании крымского парламента в среду.

Депутатам раздали 93 бюллетеня. За проголосовали 86 депутатов, против – двое, воздержались – трое, два бюллетеня признаны недействительными.

КОНСТАНТИНОВ заявил, что избрание спикером – «большой аванс доверия» не только лично ему, но и представителям Партии регионов и президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ.

КОНСТАНТИНОВУ 53 года. Он является руководителем фракции блока «За Януковича» в парламенте Крыма.

До 5 марта возглавлял корпорацию «Укрросбуд».

Парламент Крыма в среду принял отставку представителя Партии регионов Анатолия ГРИЦЕНКО с поста спикера. ГРИЦЕНКО написал заявление об уходе с должности.