Спикер и премьер Крыма уволены

Верховная Рада Крыма приняла отставку председателя парламента Анатолия ГРИЦЕНКО, его первого заместителя Григория ИОФФЕ и руководителя Совета министров автономии Виктора ПЛАКИДЫ.

Они написали заявления об уходе с должности.

Отставку ГРИЦЕНКО поддержали 68 из 86 депутатов, ПЛАКИДЫ - 71 из 87, ИОФФЕ - 55 из 88.

ГРИЦЕНКО после голосования по его вопросу пожелал парламентариям удачи и терпения и быстрым шагом покинул зал заседания.

ГРИЦЕНКО возглавлял парламент Крыма с мая 2006 года. ПЛАКИДА руководил правительством с июня 2006 года. ИОФФЕ был избран вице-спикером в октябре 2009 года.

Все они являются членами Партии регионов.