Спикер и премьер Крыма уволены
10:28, 17 марта 2010Крым
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Гриценко пулей выскочил из зала
Верховная Рада Крыма приняла отставку председателя парламента Анатолия ГРИЦЕНКО, его первого заместителя Григория ИОФФЕ и руководителя Совета министров автономии Виктора ПЛАКИДЫ.
Они написали заявления об уходе с должности.
Отставку ГРИЦЕНКО поддержали 68 из 86 депутатов, ПЛАКИДЫ - 71 из 87, ИОФФЕ - 55 из 88.
ГРИЦЕНКО после голосования по его вопросу пожелал парламентариям удачи и терпения и быстрым шагом покинул зал заседания.
ГРИЦЕНКО возглавлял парламент Крыма с мая 2006 года. ПЛАКИДА руководил правительством с июня 2006 года. ИОФФЕ был избран вице-спикером в октябре 2009 года.
Все они являются членами Партии регионов.
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