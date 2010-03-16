Севастополец сдал 6 винтовок

Шесть винтовок времен Второй мировой войны сдал в милицию 33-летний житель Севастополя в ходе месячника добровольной сдачи оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, сообщила пресс-служба милиции города.

"Решается вопрос о переделке оружия в макеты", - отмечают правоохранители.

По состоянию на середину марта севастопольцы сдали 39 единиц оружия: 15 единиц нарезного армейского оружия, две единицы нарезного охотничьего, 22 единицы гладкоствольного охотничьего оружия, - а также 12 газовых пистолетов и револьверов, 8 спецсредств для отстрела патронов, снаряженных резиновой пулей, около 50 боеприпасов.