В Крыму объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на среду, 17 марта, из-за возможного ухудшения погоды, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

«Ночью и утром ожидается сильный снег, гололед, усиление юго-западного ветра с переходом на северо-восточный, 15-20 метров в секунду», - говорится в релизе, распространенном во вторник.

Из-за непогоды в населенных пунктах повышается вероятность повреждения линий связи и электропередач, на дорогах возможны заторы, отмечают спасатели.