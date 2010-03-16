В Крыму объявили штормовое предупреждение
19:16, 16 марта 2010Крым
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В среду дует ветер перемен...
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на среду, 17 марта, из-за возможного ухудшения погоды, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
«Ночью и утром ожидается сильный снег, гололед, усиление юго-западного ветра с переходом на северо-восточный, 15-20 метров в секунду», - говорится в релизе, распространенном во вторник.
Из-за непогоды в населенных пунктах повышается вероятность повреждения линий связи и электропередач, на дорогах возможны заторы, отмечают спасатели.
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