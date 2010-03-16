Украина ожидает от ЕС реализации новых природоохранных проектов

Украина ожидает от партнерства с Евросоюзом и странами Черного моря реализации новых природоохранных проектов, которые не могут быть воплощены в жизнь в рамках уже существующих форматов сотрудничества в регионе, заявил заместитель министра охраны окружающей природной среды Дмитрий ГУРСКИЙ.

“По нашему мнению, добавочная стоимость должна заключаться в реализации таких проектов, которые не могут быть реализованы в рамках уже существующих форматов сотрудничества. Наше сотрудничество может вылиться в определение таких проектов”, - сказал замминистра на конференции по учреждению природоохранного партнерства в рамках инициативы ЕС “Черноморская синергия” - стратегии для Черного моря, передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе.

ГУРСКИЙ отметил, что политика Украины относительно черноморского региона базируется на трех ключевых принципах: необратимости украинской политики евроинтеграции, отсутствия альтернативы углублению сотрудничества стран черноморского региона и ЕС, совместной собственности и совместной ответственности за будущее региона.