ЕС взялся защищать Черное море

Страны Черного моря и Европейский Союз заявляют о намерении как можно скорее приступить к реализации проектов по защите природной среды.

“(Участники) подчеркнули необходимость скорейшего воплощения политических обязательств в конкретные и специфические действия путем реализации совместных проектов, которые отвечают как национальным, так и региональным приоритетам, учитывая взаимозависимость в сфере защиты окружающей среды”, - говорится в совместном заявлении, одобренном по итогам министерской конференции по учреждению природоохранного партнерства в рамках Стратегии ЕС для Черного моря, - “Черноморской синергии”, передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе.

Участники конференции подчеркнули необходимость конкретных действий для сохранения биоразнообразия, управления береговыми зонами и речными бассейнами, мониторинга и исследований.

В документе приветствуется участие ЕС, усилия Румынии по учреждению природоохранного партнерства, а также Организации черноморского экономического сотрудничества и Комиссии защиты Черного моря от загрязнения.