В Крыму выпустили «Тетрадь по Закону Божию»

«Тетрадь по Закону Божию» - пособие для младших классов воскресных школ - издали в Крыму, сообщила пресс-служба Симферопольской и крымской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

Первый тираж издания - три тысячи экземпляров. Второй тираж, также 3 тысячи, находится в печати.

Пособие напечатано на мелованной бумаге. В тетради есть красочные иллюстрации.

Составители 56-страничного издания внесли в пособие разделы «Бог. Свойства Божии», «О молитве», «О грехе», «О Кресте и крестном знамении», «О храме», «О святых иконах», «Сотворение мира и человека», «Грехопадение», «Каин и Авель», «Потоп», «Моисей», «Богослужение. Святое Причастие», «Церковные праздники».

Тетрадь издана по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря.