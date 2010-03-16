Янукович меняет руководство ВМС
15:53, 16 марта 2010Крым
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Тенюх написал рапорт - источник
Президент Украины – верховный главнокомандующий Вооруженных сил Виктор ЯНУКОВИЧ в четверг, 18 марта, назначит нового командующего Военно-морских сил страны, сообщил УНИАН источник в министерстве обороны.
По словам собеседника агентства, новым главой ВМС станет вице-адмирал Виктор МАКСИМОВ, который сейчас занимает должность первого заместителя командующего.
Адмирал Игорь ТЕНЮХ, который занимает должность командующего ВМС с марта 2006 года, уже написал рапорт об увольнении в запас, ссылаясь на морально-этические причины, сообщил источник.
18 марта ЯНУКОВИЧ посетит с визитом Крым.
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