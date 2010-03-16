Янукович меняет руководство ВМС

Президент Украины – верховный главнокомандующий Вооруженных сил Виктор ЯНУКОВИЧ в четверг, 18 марта, назначит нового командующего Военно-морских сил страны, сообщил УНИАН источник в министерстве обороны.

По словам собеседника агентства, новым главой ВМС станет вице-адмирал Виктор МАКСИМОВ, который сейчас занимает должность первого заместителя командующего.

Адмирал Игорь ТЕНЮХ, который занимает должность командующего ВМС с марта 2006 года, уже написал рапорт об увольнении в запас, ссылаясь на морально-этические причины, сообщил источник.

18 марта ЯНУКОВИЧ посетит с визитом Крым.