Премьер уходит с пользой для Крыма

Смена руководителя Совета министров Крыма пойдет на пользу региону, надеется председатель крымского правительства Виктор ПЛАКИДА, который написал заявление об уходе с должности.

«(Мое решение уйти в отставку) послужит на пользу нашему государству и Крыму. Надеюсь, это будет не шагом назад, а шагом вперед», - сказал ПЛАКИДА журналистам в Симферополе.

Он заявил, что решение написать заявление продиктовано «вышестоящими органами», назвав такую ситуацию нормальной, характерной для «всех политических партий всех стран». ПЛАКИДА является членом Партии регионов.

ПЛАКИДА уверяет: пока не знает, чем будет заниматься после отставки, и намерен рассмотреть предложения о работе.

17 марта депутаты крымского парламента планируют рассмотреть заявления об отставке Анатолия ГРИЦЕНКО и Виктора ПЛАКИДЫ с должностей спикера и премьера автономии.

Как ожидается, в среду новым руководителем парламента автономии будет избран Владимир КОНСТАНТИНОВ, который исполняет обязанности руководителя крымской организации Партии регионов.

В председатели крымского правительства, скорее всего, выдвинут Василия ДЖАРТЫ, который сейчас является зампредседателя Партии регионов, депутатом Верховной Рады Украины и курирует Крым по линии ПР.