Кредитный рейтинг Крыма подрос

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило рейтинг Автономной Республики Крым до уровня «В-/uaBBB-». Прогноз — «стабильный».

Это произошло вслед за повышением суверенных рейтингов Украины, говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

11 марта Standard & Poor’s повысило суверенный кредитный рейтинг Украины по обязательствам в иностранной валюте с «CCC+/С» до «B-/C», а суверенный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте — с «В-/С» до «В/В». Прогноз — «позитивный».

Повышение суверенных рейтингов страны произошло в результате образования новой правящей коалиции и Кабинета министров. Это повышает вероятность более эффективной координации экономической политики и возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом в плане предоставления 16,4 млрд. долл. стабилизационного кредита для восстановления кредитно-денежной и экономической стабильности, поможет укрепить доверие иностранных инвесторов.

Кроме Крыма, агентство повысило до уровня «В-/uaBBB-» рейтинги Днепропетровска, Ивано-Франковска и Луганска. Прогноз этих городов также «стабильный».

В рейтингах всех украинских региональных и местных органов власти также учитываются ожидания S&P относительно улучшения их доступа к собственным средствам в казначействе и к краткосрочным казначейским ссудам для поддержания ликвидности.