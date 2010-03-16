Янукович приедет в Крым

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ запланировал на четверг, 18 марта, рабочий визит в Крым, сообщила заместитель руководителя администрации главы государства Анна ГЕРМАН, передает УНИАН.

Кроме Крыма, в ближайшее время ЯНУКОВИЧ намерен посетить Западную Украину и Донбасс, сказала ГЕРМАН журналистам.

17 марта на пленарном заседании крымского парламента планируется рассмотреть заявление об отставке спикера Анатолия ГРИЦЕНКО и премьера Виктора ПЛАКИДЫ.

Как ожидается, в среду новым руководителем парламента автономии будет избран Владимир КОНСТАНТИНОВ, который исполняет обязанности лидера крымской организации Партии регионов.

На пост главы крымского правительства, вероятно, выдвинут Василия ДЖАРТЫ, который сейчас является зампредседателя Партии регионов, депутатом Верховной Рады Украины.