Бизнес-структуре отказали в земле санатория

Высший хозяйственный суд Украины отменил решение апелляционной инстанции, которое давало бизнес-структуре право претендовать на 0,96 гектара территории противотуберкулезного санатория «Долоссы» в Крыму.

«Таким образом, оставлено в силе постановление Хозяйственного суда Крыма, признавшего при новом рассмотрении дела недействительным договор, по которому предоставлялось право на часть санаторной земли», - говорится в релизе крымской прокуратуры.

Спор за земли здравницы продолжается уже несколько лет.

Санаторий «Долоссы» построен в советские годы на Южном берегу Крыма.