Бизнес-структуре отказали в земле санатория
13:18, 16 марта 2010Крым
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Спор продолжается уже несколько лет
Высший хозяйственный суд Украины отменил решение апелляционной инстанции, которое давало бизнес-структуре право претендовать на 0,96 гектара территории противотуберкулезного санатория «Долоссы» в Крыму.
«Таким образом, оставлено в силе постановление Хозяйственного суда Крыма, признавшего при новом рассмотрении дела недействительным договор, по которому предоставлялось право на часть санаторной земли», - говорится в релизе крымской прокуратуры.
Спор за земли здравницы продолжается уже несколько лет.
Санаторий «Долоссы» построен в советские годы на Южном берегу Крыма.
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