Задержанную турецкую шхуну выдворили из Украины

Морская охрана выпроводила за пределы Украины задержанную за нарушение правил мореходства турецкую рыболовецкую шхуну, сообщила пресс-служба пограничной службы.

Корабль морской охраны «Донбасс» сопроводил в территориальное море шхуну «YUSUF DEMIR OGLU». Около 23.00 часов 15 марта она вышла за пределы Украины.

Капитан судна заплатил примерно 90 тысяч гривен компенсации.

Шхуну с 13 членами экипажа - гражданами Турции, которая незаконно зашла в экономзону Украины, обнаружил корабль «Донбасс» ночью 12 марта.

Турецкие рыбаки нарушили требования украинского законодательства и международные правила по безопасности мореходства. Они шли с выключенными ходовыми огнями, не отвечали на запросы представителей правоохранительных органов и имели на верхней палубе 440 рыбачьих сетей длиной по 200-300 метров.