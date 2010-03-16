Хулиган ранил из пистолета диспетчера кассы автовокзала
11:50, 16 марта 2010Крым
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Гурзуфская милиция в поиске
Милиция Гурзуфа разыскивает мужчину, который из хулиганских побуждений ранил из пневматического пистолета работника кассы автовокзала.
"Неизвестный мужчина выстрелил в диспетчера, который находился на рабочем месте, и скрылся", - говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы ялтинской милиции.
24-летний потерпевший госпитализирован "со сквозным ранением головы".
Личность стрелявшего и его местонахождение устанавливаются.
Инцидент произошел в конце минувшей недели.
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