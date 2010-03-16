Хулиган ранил из пистолета диспетчера кассы автовокзала

Милиция Гурзуфа разыскивает мужчину, который из хулиганских побуждений ранил из пневматического пистолета работника кассы автовокзала.

"Неизвестный мужчина выстрелил в диспетчера, который находился на рабочем месте, и скрылся", - говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы ялтинской милиции.

24-летний потерпевший госпитализирован "со сквозным ранением головы".

Личность стрелявшего и его местонахождение устанавливаются.

Инцидент произошел в конце минувшей недели.