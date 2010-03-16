Милицию Крыма возглавил фигурант «кассетного скандала». Временно

Временное исполнение обязанностей начальника милиции Крыма возложено на восстановленного в должности первого заместителя крымского управления МВД – начальника криминальной милиции региона Александра РУДЯКА.

«Приказом МВД от 15 марта на него временно возложено исполнение обязанностей начальника главного управления», – говорится в сообщении пресс-службы крымского милицейского ведомства.

«РУДЯК уволен в конце 2007 года (при тогдашнем министре внутренних дел Юрии ЛУЦЕНКО), какое-то время оставался в резерве МВД Украины», – уточнил начальник пресс-службы крымского управления МВД Александр ДОМБРОВСКИЙ.

В начале февраля нынешнего года после отстранения депутата Верховной Рады Украины Геннадия МОСКАЛЯ от должности начальника крымского управления МВД министерство возложило временное исполнение обязанностей руководителя милиции автономии на Евгения БИДАШКО, который тогда занимал должность первого замначальника главка МВД - начальника управления по борьбе с организованной преступностью. «Насколько я знаю, в данный момент он (БИДАШКО) находится в резерве», – сказал ДОМБРОВСКИЙ.

РУДЯК работал замом при Анатолии МОГИЛЕВЕ, который в 2007 году руководил крымской милицией, а сейчас возглавляет МВД Украины.

Обе фамилии фигурировали в так называемом «кассетном скандале». В конце 2007 года тогдашний советник министра внутренних дел МОСКАЛЬ обнародовал в Симферополе запись разговора, в котором якобы участвовали начальник крымского главка милиции МОГИЛЕВ, спикер парламента автономии Анатолий ГРИЦЕНКО и депутат парламента республики Александр МЕЛЬНИК. Человек с голосом, похожим на голос МОГИЛЕВА, советовался с МЕЛЬНИКОМ, на какую должность назначить РУДЯКА.