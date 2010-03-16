Куницын предложил напечатать памятки о землетрясениях

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Севастополя должно лучше информировать горожан о действиях в случае ЧС, в том числе, во время землетрясений, заявил председатель севастопольской администрации Сергей КУНИЦЫН, сообщила пресс-служба ведомства.

"Возможно, следует отпечатать маленькие листовки-памятки, чтобы люди знали, как будет проходить оповещение о ЧС, куда идти, где сборные пункты, как себя вести. Также надо провести командно-штабные учения начальников штабов гражданской защиты. Главное - не паниковать", - заявил КУНИЦЫН.

На прошлой неделе Севастополь взбудоражили слухи о грядущем землетрясении. Количество звонков в администрацию и другие структуры власти увеличилось в три-четыре раза.

"Севастополь находится в сейсмоопасной зоне. Горожане всегда должны быть морально в боевой готовности. В 1927 году произошло сильное землетрясение на ЮБК, Севастополь тогда тоже зацепило", - отметил КУНИЦЫН.