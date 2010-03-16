Сушка белья закончилась ожогом, а прогулка - переломом позвоночника

Молодой мужчина сломал позвоночник, упав с моста во время прогулки в Феодосии, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

"Мужчина, прогуливаясь по мосту через железнодорожное полотно, упал с высоты семи-восьми метров", - говорится в пресс-релизе.

Пострадавший доставлен в травматологическое отделение больницы с диагнозом "перелом пояснично-крестцового отдела позвоночника".

В то же отделение привезли женщину, на которой загорелась синтетическая одежда во время сушки белья над газовой плитой в Феодосии. Ее состояние оценивается как тяжелое.