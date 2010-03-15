В Севастополе уволили 349 вольнонаемных ЧФ РФ

635 работников, из которых 55% (349 человек) - вольнонаемные предприятий Черноморского флота России, сокращены в Севастополе с начала года, сообщила заместитель председателя севастопольской администрации Ирина ЦОКУР.

Она отметила, что в городском центре занятости насчитывается 998 вакансий, 43% которых составляют рабочие профессии, а 20% вакансий - неквалифицированный труд.

«В среднем на одну вакансию в городе насчитывается 1,6 претендента, но среди квалифицированных специальностей на вакансию претендуют до трех человек», - сказала ЦОКУР на брифинге.

По информации чиновника, на сегодняшний день в севастопольском центре занятости на учете стоят 1 тыс. 653 человека, получают пособие по безработице 1 тыс. 288 человек.

С начала года в Севастополе впервые за последнее время количество созданных рабочих мест превысило количество ликвидированных. Так, за три месяца в городе созданы 1 тыс. 375 рабочих мест (27% от годового плана), а ликвидировано – 1 тыс. 256.