Спикер и премьер Крыма подали в отставку

Председатель Верховного совета Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО и руководитель Совета министров автономии Виктор ПЛАКИДА написали заявления об отставке, которые планируется рассмотреть 17 марта на очередном пленарном заседании крымского парламента.

Избрание нового спикера и назначение премьера, рассмотрение заявления об отставке первого вице-спикера Григория ИОФФЕ – среди вопросов проекта повестки дня заседания в среду.

Ожидается, что новым спикером будет избран Владимир КОНСТАНТИНОВ, который является депутатом парламента автономии, исполняющим обязанности лидера крымской организации Партии регионов.

На пост премьера, скорее всего, выдвинут Василия ДЖАРТЫ, депутата Верховной Рады Украины, заместителя председателя Партии регионов, который является куратором Крыма от ПР.

«Все остальные вопросы – по составу Совета министров Крыма и президиума парламента – будут решены уже при новом спикере. Сейчас мы сознательно их не касаемся, чтобы не отвлекать внимание от основной темы – отставки человека (ГРИЦЕНКО), который всех откровенно "достал"», – сказал крымский депутат от партии «Союз» Владимир КЛЫЧНИКОВ, которого цитирует пресс-служба политической силы.

ГРИЦЕНКО руководит парламентом с мая 2006 года.

ПЛАКИДА возглавляет правительство с июня 2006 года.

ГРИЦЕНКО, ПЛАКИДА и ИОФФЕ – члены Партии регионов.