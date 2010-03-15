Спикер Крыма подал в отставку

Представитель Партии регионов Анатолий ГРИЦЕНКО подал заявление о сложении полномочий спикера Верховного совета Крыма, которое планируется рассмотреть 17 марта на заседании парламента автономии, сообщил УНИАН глава мандатной комиссии Ефим ФИКС.

«В среду на очередном сессионном заседании будет рассмотрено, в том числе, и заявление председателя Верховного совета Крыма (об отставке)», - сказал ФИКС по телефону.

Заявления об отставке также написали председатель Совета министров Крыма Виктор ПЛАКИДА и первый вице-спикер парламента Григорий ИОФФЕ, сообщил депутат из фракции «Союз» Владимир КЛЫЧНИКОВ.

Ожидается, что в среду новым спикером будет избран Владимир КОНСТАНТИНОВ, депутат парламента автономии, исполняющий обязанности лидера крымской организации Партии регионов.

На пост премьера, скорее всего, будет выдвинут Василий ДЖАРТЫ, депутат Верховной Рады Украины, заместитель председателя Партии регионов, который в политсиле является куратором Крыма.

ГРИЦЕНКО руководит парламентом с мая 2006 года.

ПЛАКИДА возглавляет правительство с июня 2006 года.