В Крыму жгли учебники истории Украины (фоторепортаж)

Активисты молодежной организации "Прорыв" в центре Симферополя сожгли украинские учебники истории, поскольку считают, что школьников и студентов учат лживой, "отредактированной" истории.

Акцию провели к годовщине референдума за обновленный союз, который прошел 17 марта 1991 года. За сожжением книг наблюдали представители ПСПУ, собравшиеся в Симферополе на митинг.

Как пишет газета "Сегодня", под сгоревшими обложками-ксерокопиями "Новейшей истории Украины" на самом деле оказались учебники по химии и биологии, рассказы Ярослава Гашека и сборник стихов Евгения Елиссева "Лосиный остров", журналы "Вокруг Света" и "Роман-газета"…