Цистерна с аммиачной водой дала течь в Крыму

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям и химпредприятия «Бром» ликвидировали вытекание аммиачной воды из цистерны железнодорожного состава в северном Крыму. Угрозы загрязнения окружающей среды и пострадавших в результате происшествия нет, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Состав двигался из Джанкоя в Красноперекопск.

Вечером 13 марта диспетчер «Брома» сообщил спасателям о вытекании из цистерны, в которой находилось шестьдесят тонн 25-процентной аммиачной воды.

Состав остановили между селом Ишунь и Красноперекопском.

«Личный состав пожарно-спасательной службы проложил магистральную линию на три рукава и две рабочих линии на два рукава. Проведено орошение цистерны и орошение места стоянки после ее транспортировки», - говорится в сообщении.

Сотрудники предприятия «Бром» остановили подтекание.

После прибытия состава на конечную станцию маневровый тепловоз отбуксировал цистерну на сливную эстакаду «Брома». Аммиачную воду перекачали в резервное хранилище.