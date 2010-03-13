Коммунальщики Севастополя требуют выплатить им зарплату

Погасить задолженность по заработной плате требовали около трех сотен работников коммунальных предприятий Севастополя на митинге возле здания городского совета в субботу.

Сотрудники «Севтеплоэнерго», «Севгорводоканала», «Севэлектроавтотранса» и ремонтно-эксплуатационных предприятий заявили, что нечеткая позиция депутатов относительно вывода коммунального хозяйства из кризиса и призывы к севастопольцам не платить по установленным тарифам негативно отразились на коммунальщиках.

«В настоящее время у «Севгорводоканала» 1,5 миллиона гривен задолженности за электроэнергию. Мы находимся на грани остановки электроснабжения – энергетики могут отключить наши объекты от своих сетей. Заработная плата выплачивается только за январь, и выплачена она только на 60%. Работников сокращают, переводят на сокращенную рабочую неделю», – сказал глава профсоюзного комитета «Севгорводоканала» Михаил ПОРТОФЕЙ.

Митингующие держали плакаты «Вода и тепло – это не политика. Вода и тепло – это жизнь города», «Нет зарплаты – нет воды», «Равнодушие депутатов – гибель коммунального хозяйства».