Крым начал строить первый из трех катеров для «Дельта-лоцмана»

Киль для строительства первого из трех лоцманских катеров для государственного предприятия "Дельта-лоцман" заложен на судостроительном заводе "Приморец" в Феодосии, сообщила пресс-служба министерства транспорта и связи Украины.

"Первый катер, согласно договору, планируется сдать в эксплуатацию в конце октября 2010 года, второй – в марте 2011-го, третий – в конце июня 2011-го", – говорится в пресс-релизе.

Судна будут сделаны из алюминиево-магниевого сплава.

Как ожидается, длина катеров составит 15 метров, ширина – 4,8 метра.

Строительство предусмотрено программой обновления лоцманского флота "Дельта-лоцмана" до 2015 года.

Предприятие "Дельта-лоцман" создана "для усовершенствования условий обеспечения безопасности мореплавания и упорядочения структуры морских лоцманских служб в северо-западной части Черного моря".