Украинские морские авиаторы отправятся в США за опытом

Группа авиаторов Военно-морских сил Украины ознакомится с подготовкой и работой специалистов технического обслуживания авиатехники флота США в американском городе Норфолк с 14 по 20 марта, сообщил пресс-центр командования украинских ВМС.

Кроме того, офицерам управления морской авиации командования ВМС Украины и Сакской морской авиабригады покажут оборудование объектов американской учебной базы.

Также они изучит обязанности специалистов во время обеспечения полетов авиации с борта корабля.

Пребывание украинских военно-морских авиаторов в США предусмотрено перечнем мероприятий международного сотрудничества военного ведомства Украины на февраль-март нынешнего года.