Авиапокрышки пытались вывезти из Крыма под видом автомобильных

Восемь авиационных покрышек, которые пытались вывезти с территории Украины под видом автомобильных, изъяли крымские сотрудники таможенной и пограничной служ в порту Евпатории, сообщила пресс-служба Азово-Черноморского управления погранслужбы.

"В грузовом автомобиле "Мерседес", в котором по документам должны были находиться покрышки к автомобилям, оказалось восемь покрышек к авиационной технике", - говорится в пресс-релизе.

Помимо покрышек, во время оформления парома "Бирлик-1" под флагом Панамы обнаружены две тысячи пачек сигарет и тридцать три бутылки алкогольных напитков. Контрабандисты спрятали сигареты и спиртное в нишах парома.

Пограничники и сотрудники таможни составили протоколы.