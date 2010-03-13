Авиапокрышки пытались вывезти из Крыма под видом автомобильных
10:18, 13 марта 2010Крым
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А сигареты спрятали в нише теплохода
Восемь авиационных покрышек, которые пытались вывезти с территории Украины под видом автомобильных, изъяли крымские сотрудники таможенной и пограничной служ в порту Евпатории, сообщила пресс-служба Азово-Черноморского управления погранслужбы.
"В грузовом автомобиле "Мерседес", в котором по документам должны были находиться покрышки к автомобилям, оказалось восемь покрышек к авиационной технике", - говорится в пресс-релизе.
Помимо покрышек, во время оформления парома "Бирлик-1" под флагом Панамы обнаружены две тысячи пачек сигарет и тридцать три бутылки алкогольных напитков. Контрабандисты спрятали сигареты и спиртное в нишах парома.
Пограничники и сотрудники таможни составили протоколы.
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