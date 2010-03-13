Гриценко предложили устроиться советником к Януковичу - СМИ

Анатолию ГРИЦЕНКО, который сейчас занимает должность спикера крымского парламента, предложено перейти на работу советником президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, пишет "Зеркало недели".

Как известно, 6 марта участники заседания совета крымской организации Партии регионов предложили фракции "регионалов" в парламенте автономии инициировать проведение внеочередного заседания по вопросу смены спикера. На должность нового главы парламента они рекомендовали исполняющего обязанностя лидера местной организации ПР Владимира КОНСТАНТИНОВА.

При этом сообщалось, что ГРИЦЕНКО, который является членом Партии регионов, предложат другую работу.

"По некоторой информации, Анатолий ГРИЦЕНКО в четверг таки был принят главой АП (администрации президента) Сергеем ЛЕВОЧКИНЫМ, и в присутствии куратора края - Василия ДЖАРТЫ - ему была предложена та самая другая ответственная работа - советника президента", - отмечает газета.