В Крыму поезд задавил мужчину

Мужчина погиб под колесами грузового состава в Бахчисарае в Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

По словам машиниста, мужчина лежал на железнодорожных путях и на его сигналы не реагировал.

Информация о несчастном случае поступила к спасателям вечером 12 марта от дежурной «скорой помощи».

На месте происшествия работают сотрудники линейного отдела милиции.

Личность погибшего устанавливается.