В Крыму поезд задавил мужчину
09:15, 13 марта 2010Крым
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Пьяный или самоубийца?
Мужчина погиб под колесами грузового состава в Бахчисарае в Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
По словам машиниста, мужчина лежал на железнодорожных путях и на его сигналы не реагировал.
Информация о несчастном случае поступила к спасателям вечером 12 марта от дежурной «скорой помощи».
На месте происшествия работают сотрудники линейного отдела милиции.
Личность погибшего устанавливается.
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