15 тысяч бутылок водки изъяли из продажи на западе Крыма

15 тысяч бутылок водки изъяли у представителя коммерческой фирмы, который без документов продавал алкоголь, сотрудники налоговой милиции в западном Крыму, сообщила пресс-служба управления.

Водку пытались реализовать в Сакском районе автономии.

"У представителя коммерческой фирмы изъято около 15 тысяч бутылок водки на сумму порядка 220 тысяч гривен", - говорится в пресс-релизе.

Сотрудники налоговой передадут материалы дела в суд.