15 тысяч бутылок водки изъяли из продажи на западе Крыма
15:12, 26 февраля 2010Крым
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"Улов" налоговой
15 тысяч бутылок водки изъяли у представителя коммерческой фирмы, который без документов продавал алкоголь, сотрудники налоговой милиции в западном Крыму, сообщила пресс-служба управления.
Водку пытались реализовать в Сакском районе автономии.
"У представителя коммерческой фирмы изъято около 15 тысяч бутылок водки на сумму порядка 220 тысяч гривен", - говорится в пресс-релизе.
Сотрудники налоговой передадут материалы дела в суд.
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