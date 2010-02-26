В Крыму пересчитали зайцев и оленей

В Крыму посчитали охотничьих животных.

Численность диких копытных в угодьях автономии практически не изменилась по сравнению с 2009 годом и составляет 6411 голов, сообщил в пятницу республиканский комитет по лесному и охотничьему хозяйству.

"Так, численность популяции оленя благородного насчитывает 1192 особи, косули – 3895 голов, дикого кабана – 1324 головы", – говорится в пресс-релизе.

В регионе насчитали 96 тысяч зайцев.

Общая площадь предоставленных в пользование полевых, водно-болотных и лесных охотугодий в Крыму немногим менее 2 миллионов гектаров.

Учет проводится на пробных площадях, рассчитывалсь средняя плотность поголовья и общая численность. "Таким образом, зона учета "охватывает" приблизительно пятую часть от общей территории охотугодий", – уточняет комитет.

"Результаты учета не претендуют на абсолютную достоверность, стопроцентно посчитать количество голов разных видов диких животных невозможно. Но, исходя из полученных данных, специалисты охотничьего хозяйства могут производить расчеты допустимых объемов использования обитателей природы, представляющих интерес для охоты", – отмечает ведомство.

В 2009 году в рамках регулирования численности хищных и вредных животных на территории Крыма "было добыто 26 волков, 2155 лисиц, 114 енотовидных собак".