Браконьеров с 400 кг рыбы поймали в Черном море близ Севастополя

Сотрудники пограничной службы задержали в районе Казачьей бухты в Севастополе самодельное плавсредство, на борту которого находилось почти 400 килограммов ставриды, выловленной двумя рыбаками в Черном море.

Как сообщила пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления пограничной службы Украины, у 59-летнего жителя Крыма и его 20-летнего сына не оказалось документов во время проверки.

Деревянное судно не было зарегистрировано, о его выходе в море пограничникам не сообщили.

Сотрудники ведомства составили протоколы о нарушениях пограничного режима и правил рыбной ловли.

У рыбаков изъяли плавсредство, улов и 300 метров сетей.

Судьбу браконьеров решит суд.