Браконьеров с 400 кг рыбы поймали в Черном море близ Севастополя
13:17, 26 февраля 2010Крым
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На самодельном плавсредстве
Сотрудники пограничной службы задержали в районе Казачьей бухты в Севастополе самодельное плавсредство, на борту которого находилось почти 400 килограммов ставриды, выловленной двумя рыбаками в Черном море.
Как сообщила пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления пограничной службы Украины, у 59-летнего жителя Крыма и его 20-летнего сына не оказалось документов во время проверки.
Деревянное судно не было зарегистрировано, о его выходе в море пограничникам не сообщили.
Сотрудники ведомства составили протоколы о нарушениях пограничного режима и правил рыбной ловли.
У рыбаков изъяли плавсредство, улов и 300 метров сетей.
Судьбу браконьеров решит суд.
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