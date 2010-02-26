Капитана «Нефтегаза-67» в Гонконге освободили под залог

Апелляционный суд в Гонконге освободил под залог украинского капитана судна «Нефтегаз-67» Юрия КУЛЕМЕСИНА, который приговорен к трем годам и двум месяцам лишения свободы за создание угрозы жизни на море, сообщил владелец буксира - компания «Черноморнефтегаз» (Симферополь).

22 марта 2008 года украинский буксир «Нефтегаз-67» и китайский сухогруз «Яохай» столкнулись в условиях тумана близ побережья Гонконга. Буксир затонул за считанные минуты. На его борту находилось 25 человек. Удалось спастись только шести украинцам и гражданину Китая.

15 января 2010 года окружной суд Гонконга приговорил к тюремному заключению украинского и китайского капитанов, а также двух китайских лоцманов.

2 февраля по поручению «Черноморнефтегаза» международная юридическая фирма, осуществлявшая адвокатскую защиту КУЛЕМЕСИНА в уголовном процессе в суде первой инстанции, подала заявление об апелляции на приговор окружного суда о признании капитана «Нефтегаза-67» виновным в трагедии. Одновременно по поручению судовладельца адвокаты внесли в суд заявление об освобождении КУЛЕМЕСИНА из-под стражи по залог.

Заявление рассмотрено в пятницу, 26 февраля, на утреннем заседании апелляционного суда специального административного района КНР Сянган (Гонконг).

«Суд удовлетворил это заявление», - сообщила пресс-служба «Черноморнефтегаза».