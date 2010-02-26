Лидер крымских татар подарил шефу ПАСЕ пистолет XVI века
Главе МИДа Турции достался меч
|Мустафа Джемилев
«ДЖЕМИЛЕВ проинформировал турецких политиков об актуальных проблемах крымскотатарского народа. Также обсуждены вопросы, связанные с введением новой должности спецпредставителя Украины по вопросам Ближнего Востока», - говорится в сообщении пресс-службы меджлиса.
Кроме того, рассмотрен вопрос организации встречи лидера крымских татар с генеральным секретарем Организации исламской конференции Экмеледдином ИХСАНОГЛУ.
«В конце встречи ДЖЕМИЛЕВ подарил ЧАВУШОГЛУ крымскотатарский пистолет XVI века, а ДАВУТОГЛУ - крымскотатарский меч XVII века», - отметила пресс-служба меджлиса.
Политики приехали в Украину на инаугурацию нового президента Виктора ЯНУКОВИЧА.
Встреча с ДЖЕМИЛЕВЫМ состоялась 25 февраля в Киеве.