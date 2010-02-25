Русская община надеется на отмену запрета на въезд Лужкова в Крым

Лидер Русской общины Крыма Сергей ЦЕКОВ надеется, что в Украине при президенте Викторе ЯНУКОВИЧЕ будет снят статус персоны нон-грата с мэра Москвы Юрия ЛУЖКОВА, сообщает пресс-служба организации.

ЦЕКОВ назвал "знаковым" разрешение на въезд депутату Госдумы РФ Константину ЗАТУЛИНУ, который, как и ЛУЖКОВ, был объявлен персоной нон-грата в Украине.

25 февраля выяснилось, что служба безопасности сняла ограничения на въезд ЗАТУЛИНУ в Украину. По данным спецслужбы, в последнее время россиянин не совершал противоправных действий, которые бы противоречили украинскому законодательству и принесли бы вред интересам страны.

"Разрешение на въезд Константину ЗАТУЛИНУ на территорию Украины и его присутствие на инаугурации Виктора ЯНУКОВИЧА является знаковым событием в том отношении, что время "чёрных списков" и персон нон-грата, время политической шизофрении в российско-украинских отношениях уходит в небытие вместе с политиком-русофобом Виктором ЮЩЕНКО", - сказал ЦЕКОВ.

Сопредседатели общественно-политического движения "Русское единство" Сергей ЦЕКОВ и Сергей АКСЕНОВ встретились с ЗАТУЛИНЫМ в ходе мероприятий, связанных с инаугурацией нового президента Украины.

"Мы ждём Константина Фёдоровича в Крыму и уверены, что, следуя сложившейся традиции, он примет участие в международном фестивале "Великое русское слово", участником которого, в силу известных обстоятельств, ославивших "оранжевые" власти на всё СНГ, в 2009 году стать не смог", - сказал лидер Русской общины Крыма.

ЦЕКОВ надеется, что ЛУЖКОВУ тоже разрешат въезд в Украину, и "он сможет снова приехать в Крым", и, возможно, стать гостем фестиваля.

В мае 2008 года СБУ запретила въезд в Украину мэру Москвы в связи с его заявлениями о статусе Севастополя, озвученными в городе-герое на праздновании 225-летия Черноморского флота России.

В конце июля 2008 года СБУ запретила ЗАТУЛИНУ, который известен своими высказываниями о статусе Крыма, въезд в Украину сроком на один год. В начале августа департамент информации и печати министерства иностранных дел России сообщил о снятии запрета.

6 июня 2009 года ЗАТУЛИНУ, который прилетел в Крым на фестиваль "Великое русское слово", не позволили сойти с трапа самолета в Симферополе. Пограничники сослались на запрет СБУ. Завязался спор, через несколько часов ЗАТУЛИН пожаловался на плохое самочувствие - у него повысилось давление - и попросил вызвать "скорую". Депутата доставили в симферопольскую больницу, где он пробыл до 9 июня под присмотром силовиков. После чего вылетел в РФ.