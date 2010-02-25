В Европе надеются на пересмотр Януковичем звания Бандеры

Европейский парламент выражает сожаление по поводу решения Виктора ЮЩЕНКО присвоить звание Героя Украины лидеру организации украинских националистов Степану Бандере, который “сотрудничал с нацистским режимом”, говорится в резолюции, одобренной в четверг на сессии в Брюсселе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, депутаты Европарламента выразили надежду, что новый глава украинского государства пересмотрит решение предшественника.

22 января тогдашний президент ЮЩЕНКО объявил о присвоении Бандере звания Героя. Политик считает, что лидер ОУН боролся за независимость Украины. Награду из рук ЮЩЕНКО получил внук Бандеры.

“Бандера сотрудничал с нацистским режимом не больше, чем тогдашнее советское руководство, которое вместе с властью фашистской Германии инициировало агрессию против Польши, или западные лидеры, которые допустили оккупацию Чехии. Если Европарламент хочет осудить Бандеру, пусть осуждает их всех”, - сказал в интервью УНИАН политолог, публицист Тарас ВОЗНЯК.

Он заявил, что Украина сегодня не является членом Европейского Союза, поэтому она не обязана выполнять решения европарламентариев.