На опасных объектах Севастополя установят спецсистемы

14 химически небезопасных объектов, на которых используются хлор и аммиак, работают в Севастопольском регионе по состоянию на февраль.

Опасные объекты должны быть оснащены системами раннего обнаружения чрезвычайных ситуаций и оповещения людей в случае их возникновения.

График, который утвердила севастопольская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, предусматривает: четвертый квартал 2010 года - последний срок оснащения объектов спецсистемами, сообщила пресс-служба администрации города.

"Золотая балка", "Севгорводоканал" и "Инкерманский завод марочных вин" планируют отказаться от использования химически небезопасных веществ в охлаждении и обеззараживании воды. Эти предприятия обязаны предоставить планы-графики внедрения технологического оборудования, которое исключает использование опасных веществ.

Руководителям химически опасных объектов региона комиссия поручила придерживаться графика установки систем раннего выявления ЧС.