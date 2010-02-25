Банки обязали ежедневно докладывать Нацбанку курсы

С 1 марта все банки должны утром предоставлять информацию о наличных курсах гривни к доллару, евро и российскому рублю на текущий рабочий день.

«Начиная с 1 марта 2010 года, банкам необходимо ежедневно средствами системы в соответствии с установленным Национальным банком Украины регламентом до 10.00 предоставлять информацию о курсах гривни к доллару США, евро, российскому рублю, установленных и утвержденных приказом руководителя банка на текущий рабочий день для осуществления операций покупки и продажи наличной иностранной валюты», - говорится в письме Нацбанка №13-411/1053-2901, текстом которого располагает УНИАН.

Информация предоставляется за одну единицу валюты без указания суммы операции.

Данные не предоставляются на выходные и праздничные дни, если у банка они являются рабочими.