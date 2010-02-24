Ющенко дал орден скандально известному крымскому журналисту

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО наградил крымского журналиста Владимира ЛУТЬЕВА орденом "За мужество" III степени.

Редактор газеты "Евпаторийская неделя" получил награду "за весомый личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Украины, профессионализм и многолетний добросовестный труд", говорится в указе ЮЩЕНКО.

ЛУТЬЕВ публиковал в своей газете материалы о коррупции чиновников и преступных группировках.

В 2002 году журналиста арестовали по подозрению в "заказе" убийства депутата крымского парламента Николая КОТЛЯРЕВСКОГО.

После протестов журналистских организаций и омбудсмена Украины ЛУТЬЕВА отпустили под подписку о невыезде. В 2005 году снова взяли под стражу.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЕВА называла обвинения против ЛУТЬЕВА сфабрикованными.

В 2006 году Апелляционный суд Севастополя приговорил журналиста к восьми годам тюрьмы с конфискацией имущества. Кроме того, ЛУТЬЕВ должен был выплатить депутату 100 тысяч гривен компенсации.

Верховный суд Украины отменил решение Апелляционного суда Севастополя. ЛУТЬЕВА освободили из-под стражи прямо в зале суда, а громкое дело отправили на рассмотрение Апелляционного суда Николаевской области.

Осенью 2008 года суд оправдал журналиста по всем пунктам обвинения.