Уровень представительства на инаугурации Януковича будет достаточно высоким

Руководители одиннадцати государств прибудут на инаугурацию президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, которая состоится в Киеве 25 февраля,, заявил министр иностранных дел Петр ПОРОШЕНКО, передает УНИАН.

«Приглашены более ста делегаций. У нас будут, пока по состоянию на сейчас, одиннадцать глав государств, четверо руководителей влиятельных международных организаций, более пятнадцати министров иностранных дел, четыре руководителя парламента. Уровень представительства будет достаточно высоким, даже беспрецедентным», - сказал ПОРОШЕНКО журналистам в Киеве.

По его словам, большинство гостей прибывают в Киев утром 25 февраля, отбывают вечером в тот же день.

МИД Украины не имеет подтверждения об участии в инаугурации ЯНУКОВИЧА президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

МЕДВЕДЕВ планирует в четверг в Москве провести переговоры с президентом Ливанской Республики Мишелем СЛЕЙМАНОМ. «Переговоры МЕДВЕДЕВА с СЛЕЙМАНОМ запланированы на 25 февраля», - говорится в сообщении пресс-службі Кремля.

Спикер Государственной думы России Борис ГРЫЗЛОВ возглавит делегацию РФ на инаугурации ЯНУКОВИЧА, передает РИА «Новости». «По согласованию, делегацию, наверное, придется возглавить мне», - сказал ГРЫЗЛОВ, выступая в Госдуме.

Помимо ГРЫЗЛОВА, в состав делегации, в частности, войдет глава администрации Кремля Сергей НАРЫШКИН.