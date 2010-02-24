Крымский спикер в восторге от идеи российского президента

Председатель Верховного совета Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО поддерживает предложение президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА провести по согласованию с Украиной военный парад в Севастополе 9 мая по случаю 65-летия победы в Великой Отечественной войне.

МЕДВЕДЕВ распорядился провести 9 мая 2010 года в 10 часов по московскому времени военные парады с привлечением оружия и военной техники во Владикавказе, Воронеже, Ростове-на-Дону и в Севастополе (по согласованию с украинской стороной).

«Я полностью поддерживаю предложение Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева. Севастополь, как и весь Крым, является тем мостом дружбы между Украиной и Российской Федерацией, который нужно только укреплять. Тем более, когда речь идет о такой особенной дате, как 65-летие Великой Победы над фашизмом», - цитирует ГРИЦЕНКО его пресс-секретарь Алла ГОРЕВА.

По словам крымского спикера, солдаты, которые ныне являются ветеранами, «защищали в годы Великой Отечественной войны одну общую Родину». «Поэтому сегодня - это наша общая история, наша общая Победа и наш общий великий праздник», - сказал ГРЦИЕНКО.

«Отменить или приуменьшить ее (победы) всемирно историческое значение невозможно. Как невозможно выжечь из памяти народной великий подвиг советского солдата», - добавил председатель крымского парламента.

Народный рух Украины просит руководство страны отказать России в проведении парада в Севастополе и организовать в городе торжественное прохождение украинских войск.

Глава администрации Севастополя Сергей КУНИЦЫН считает неполиткорректным распоряжение президента РФ. Вместе с тем, чиновник заверяет: совместный парад будет.