Продолжительность жизни выросла на 38 лет за два века

Главным достижением человечества является всеобщее снижение уровня смертности, которое началось в развитых районах мира в XIX веке и распространилось на все регионы в XX веке. Продолжительность жизни за период с 1800 года возросла с 30 до 68 лет.

Логично, что это привело к стремительному росту численности населения - с одного миллиарда в 1810 году до почти семи миллиардов в 2010 году.

Эти данные содержатся в новом докладе Генерального секретаря ООН «Охрана здоровья, заболеваемость, смертность и развитие», передают «Подробности». Комиссия по народонаселению и развитию рассмотрит его на своей сессии 12-16 апреля.

За последние два столетия уменьшение уровня смертности сопровождалось увеличением уровней доходов, уточняют авторы доклада. Тем не менее, достигнутый прогресс в значительной степени связан с революцией в области технологий и успехами в понимании причин заболеваний.

Ожидаемая продолжительность жизни в масштабах всего мира стала быстро расти после 1950 года, увеличившись с 47 в 1950-1955 годах до 68 лет в 2005-2010 годах. Самая высокая продолжительность жизни в настоящее время - в Северной Америке и Европе. Китаю и Индии также удалось достичь больших успехов в увеличении ожидаемых лет жизни. Если в 1950-1955 в этих странах люди в среднем жили 40 и 38 лет, а в 2005-2010 - 72 и 68 лет.

В то же время Африка не смогла обеспечить столь впечатляющего прогресса. Авторы указывают на взаимосвязь с эпидемией ВИЧ, СПИДа. Ожидаемая продолжительность жизни в этом регионе не превышает 55 лет.