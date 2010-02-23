Миллион крымчан горит желанием вернуть Волгограду имя Сталина?

За возвращение городу Волгоград в России "сталинского имени" собран миллион подписей жителей Крыма, утверждают крымские коммунисты.

В 1925 году город Царицын переименовали в Сталинград. В 1961 году Сталинград стал Волгоградом.

В крымской автономии проживают более 1,9 млн. человек.

"Собрано более миллиона подписей крымчан, выступивших за возвращение городу имени, которое он носил в героические дни Сталинградской битвы", - говорится в сообщении крымских коммунистов.

Сбор подписей стартовал 21 декабря 2009 года после собрания в Симферополе, посвященного 130-летию со дня рождения Иосифа Сталина.

Итоги коммунисты подвели во вторник, 23 февраля, на митинге, посвященном Дню советской армии и Военно-морского флота.

Митингующие обратились к органам исполнительной и законодательной власти Волгограда и Волгоградской области с просьбой рассмотреть инициативу о переименовании города "в порядке, предусмотренном законами Российской Федерации".

"Восстановление героического имени Сталинграда укрепит готовность крымчан сражаться за единство восточнославянских народов, поможет успешно противостоять силам, пытающимся извратить историческую правду и оклеветать наше общее прошлое", - говорится в обращении.

Крымскую организацию Компартии возглавляет депутат Верховной рады Украины Леонид ГРАЧ.