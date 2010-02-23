Жена Януковича не собирается делать из себя куклу (фото)

Супруга новоизбранного президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА Людмила будет настоящей народной “первой леди”, считает заместитель председателя Партии регионов, депутат парламента страны Анна ГЕРМАН.

“Она не будет пользоваться услугами западных дорогих стилистов, делать из себя какую-то куклу. Она будет оставаться сама собой, что заслуживает уважения”, - сказала политик во время прямой телефонной линии с читателями газеты “Известия в Украине”.

ГЕРМАН отметила, что Людмила ЯНУКОВИЧ в статусе “первой леди” будет принимать участие в мероприятиях при участии президента, как этого требует протокол.

“Но то, что она не будет тратить время на “функционирование при власти”, считаю, она права. Власть - это суматоха. В жизни есть вещи намного важнее”, - сказала ГЕРМАН.

Больше фото здесь