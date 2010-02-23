Глава совета Севастополя мечтает о совместной с РФ оборонной политике

Председатель севастопольского городского совета Валерий САРАТОВ выступает за проведение руководством Украины и России совместной оборонной политики.

«С учетом того, что мы вместе с вами избрали нового президента Украины, я, как и вы, хотел бы главного: чтобы отношения между Украиной и Россией были такие, чтобы мы вместе строили оборонную политику. Севастополь неразрывно связан с военными, он является базой двух флотов - ЧФ РФ и ВМС Украины», - заявил САРАТОВ на городском торжественном собрании, посвященном Дню защитника Отечества.

В свою очередь, председатель севастопольской администрации Сергей КУНИЦЫН отметил, что 23 февраля «мы поздравляем всех наших военнослужащих, не деля их по государственной принадлежности, для нас все они - воины севастопольского гарнизона, наши защитники, наша гордость».

Он напомнил о «крепкой дружбе и взаимной выручке, сотрудничестве двух флотов двух государств».

«Для наших моряков Севастополь - дом родной. И какие бы трудные времена сейчас не были, ВМС Украины и ЧФ РФ остаются надежными партнерами», - добавил КУНИЦЫН.